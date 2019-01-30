Путин назвал Орешкина туристом после посещения им Давосского форума

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-30T16:12:16+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал министра экономического развития Максима Орешкина туристом, вернувшимся с форума в швейцарском Давосе. С такой небольшой шутки в среду, 30 января, началось очередное совещание главы государства с членами правительства.

"У нас сегодня вопрос туризма. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было полезного, если что-то было", - с улыбкой обратился президент в главе ведомства.

Сам министр довольно серьезно отнесся к вопросу Путина и оценил атмосферу на Давосском форуме, как негативную. Он указал на то, что мировые настроения в последние годы сильно ухудшились. На этом сказался, в частности, тот факт, что глобальная экономика в четвертом квартале показала значительное замедление, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году именно Орешкин возглавлял российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

ИСТОЧНИК KP.RU