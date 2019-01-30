2019-01-30T15:44:39+03:00
Экономика

За прошлый год коммуналка подорожала на 7 процентов

Рост превысил фактическую инфляцию на 3 процентных пункта
Ася РОМАНЧУК
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Цены на коммуналку в 2018 году выросли на 7 процентовЦены на коммуналку в 2018 году выросли на 7 процентовФото: Олег УКЛАДОВ
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Цены на коммуналку за прошлый год увеличились на 7 процентов. К такому выводу пришли эксперты, подсчитав все повышения и сравнив платежки с показателем 2017 года. Вывод: тарифы на услуги ЖКХ на 3 п.п. обогнали инфляцию.

Объясняется подорожание двумя факторами: россияне стали меньше экономить на коммунальных услугах и больше расходовать электричества и воды. Второй показатель – платежи поступают невовремя и в сумму включены пени.

Если в 2017 году россияне в среднем платили в месяц за услуги жилищно-коммунального хозяйства 2773 рубля, 2018 году средний чек увеличился на 7% и составил уже 2968 рублей в месяц.

Специалисты предполагают, что суммы в платежках и дальше будут расти, так как увеличиваются зарплаты россиян. В I квартале 2018-го оплата труда в среднем по России выросла на 10,2%, во II — на 7,6%. В целом за 2018 год зарплаты увеличились на 6,8%.

Дороже всего коммуналка обходится жителям Камчатки, Хабаровского края, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магадану. Средний чек здесь составляет 8-10 тысяч рублей. Меньше всего платят жители юга страны: в Астрахани, Саратове и Краснодаре ежемесячно вносят по 2,3 тыс.рублей.

Кстати, все больше россиян предпочитают платить за услуги ЖКХ через интернет-банки, стараясь избегать очереди в кассы управляющих компаний, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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