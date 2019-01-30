Орешкин: от ограничений мировая экономика потеряла 0,5 трлн долларов

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-30T16:01:15+03:00

По словам министра экономического развития, у России есть большое желание работать над решением проблем, возникших в результате торговых войн, однако многие страны не готовы договориться

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что мировая торговля потеряла 0,5 трлн долларов от торговых войн и ограничений в прошлом году.

«Оценки, которые делало ВТО по прошлому году, — это порядка 0,5 трлн долларов потерянного роста мировой торговли. То есть очень большая сумма и, соответственно, это все влияет на экономическую динамику», - сказал министр входе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Комментируя причины такого существенного замедления экономического роста, Орешкин указал на тот факт, «что торговые войны начинают разбивать мир на такие отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние годы».

Глава Минэкономразвития сообщил, что в рамках Всемирной торговой организации пока не могут найти решение этой масштабной проблемы. По его словам, у России есть большое желание работать над этим вопросом, однако многие страны не готовы договориться. Он указал на то, что прежде всего необходимо уладить внутриполитические вопросы.

«Страны не готовы договариваться. Есть большое желание целого блока стран, к которым относится и Россия, работать над поиском решений <…> По сути, пока не будут найдены ответы на внутриполитические вопросы, найти решение глобальных проблем вряд ли удастся», - заявил Министр.

Орешкин напомнил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла встреча министров стран - членов ВТО. По его словам, эффект ограничений и торговых войн на мировую экономику обсуждался в ходе встреч форума. Но министр сказал, что «проблематика будет сохраняться», поскольку «американцы не присутствовали на этом мероприятии в принципе».

Путин также попросил главу Минэкономразвития рассказать о прошедшем в Давосе экономическом форуме. Орешкин заявил, что руководство форума еще раз попросило прощение за ситуацию с участием в нем бизнесменов из России, но, по его словам, осадок остался. Ранее министр заявлял, что отсутствие российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе ударило бы по репутации мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU