2019-01-30T16:05:41+03:00
Наука

Зонд NASA прислал на землю снимки астероида Бенну

Траектория полета астероида пересекается с нашей планетой
Ася РОМАНЧУК
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астрономы получили снимки астероида Бенну, который движется к Землеастрономы получили снимки астероида Бенну, который движется к ЗемлеФото: NASA
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Астероид Бенну был запечатлен космическим зондом NASA OSIRIS-REx. Снимки небесного тела уже попали в руки к астрономам, а те поделились ими в интернете. Обратить внимание на Бенну стоит – это не просто астероид, а угроза Земле. Траектория его полета пересекается с нашей планетой. Вероятность столкновения, конечно же, очень мала, но есть.

Зонду удалось подойти почти вплотную к Бенну и сделать качественные снимки. Расстояние составило чуть более полутора километров от поверхности. Это лучший снимок Бенну, уверены астрономы.

Ученые отметили, что поверхность небесного тела оказалась совсем не такой, как ее представляли раньше. Бенну представляет собой образование из валунов и кратеров, его поверхность грубая и скалистая. Скорее всего, астероид состоит из разных пород, когда-то на нем была вода и космическое тело имеет разную отражательную способность.

Астероид продолжат изучать до середины 2020 года. Для этого предстоит взять грунт с поверхности Бенну. Фото, сделанные зондом, помогут определить самое подходящее место.

Кстати, астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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