2019-01-30T16:23:37+03:00
Политика

Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании

Причастность к каким-либо преступлениям Нил Ушаков также отрицает
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Латвийский политик Нил Ушаков. Фото: Артем Геодакян ТАССЛатвийский политик Нил Ушаков. Фото: Артем Геодакян ТАСС
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Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании. По словам градоначальника, он не совершал никаких преступлений, а потому повода для помещения его под стражу просто нет.

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", - цитирует политика информагентство LETA.

При этом Ушаков подчеркнул, что не намерен уходить со своего поста.

Напомним, что ранее в среду, 30 января, в кабинете мэра в Рижской думе и в его особняке прошли обыски. Сотрудники антикоррупционного бюро мешками изымали телефоны, компьютеры, флешки, документы и другие носители информации.

Сайт kp.ru писал о том, что информацию о последующем задержании Ушакова распространил экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Именно он разместил в соцсетях сообщение о том, что в настоящий момент решается вопрос об аресте мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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