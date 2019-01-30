Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-30T16:23:37+03:00

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Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании. По словам градоначальника, он не совершал никаких преступлений, а потому повода для помещения его под стражу просто нет.

"Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста", - цитирует политика информагентство LETA.

При этом Ушаков подчеркнул, что не намерен уходить со своего поста.

Напомним, что ранее в среду, 30 января, в кабинете мэра в Рижской думе и в его особняке прошли обыски. Сотрудники антикоррупционного бюро мешками изымали телефоны, компьютеры, флешки, документы и другие носители информации.

Сайт kp.ru писал о том, что информацию о последующем задержании Ушакова распространил экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Именно он разместил в соцсетях сообщение о том, что в настоящий момент решается вопрос об аресте мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU