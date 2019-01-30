2019-01-30T16:27:05+03:00
Политика

МИД КНД: Союзничество России и Китая не направлено против третьих стран

В дипломатическом ведомстве прокомментировали заявления США о возможной угрозе из-за тесного партнерства двух крупных держав
Ася РОМАНЧУК
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Сотрудничество России и Китая носит исключительно мирный характер, уверены в КНРСотрудничество России и Китая носит исключительно мирный характер, уверены в КНРФото: "КП" Архив
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Во внешнеполитическом ведомстве Китая прокомментировали заявления США о возможной угрозе из-за партнерства КНР и РФ.

По словам представителя МИД КНР Гэн Шуан, сейчас отношения Москвы и Пекина переживают отличные времена. Основной залог успеха в том, что обе страны оставили идею «игры с нулевой суммой», которая подразумевала, что крупные государства могут быть или союзниками, или соперниками.

В основе нынешних дипломатических, политических и экономических отношений «не допускают конфронтации, союзничества, они [отноешния] не направлены против третьих стран», подчеркнул Шуан.

Заявление о возможной угрозе исходило от директора нацразведки США Дэниэла Коутса. Он уверен, что помимо мирного сотрудничества есть еще взаимодействие, которое направлено на противостояние и конкуренцию с США, пишет газета "Известия"

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Соединенные Штаты увидели угрозу также в разрабатываемом нашими странами гиперзвуковом оружии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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