Детей медиков будут брать в детские сады вне очереди

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-30T16:51:12+03:00

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В правительстве обсуждают дополнительные меры социальной поддержки для медиков. Их детей будет брать в ясли и детские сады без очереди. Сейчас такое преимущество есть у прокуроров, судей и полицейских.

Данная преференция должна повысить престиж профессии и решить проблему кадрового дефицита в больницах и поликлиниках, полагают эксперты. Но более действенными были бы меры по предоставлению жилья и дополнительному образованию, уверены сами медики.

Помимо мест в детских садах медики получат возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи и льготы при оплате услуг ЖКХ. Последняя мера коснется тех, кто работает в сельской местности.

— Наименьшее удовлетворение вызывают существующие социальные гарантии, условия для профессиональной реализации и условия труда, — рассказал газете «Известия» сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль.

В Палате уверены, что в список стоит добавить бесплатное санаторно-курортное лечение, страхование, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Сегодня дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек. Дополнительные льготы могли бы привлечь молодых людей в профессию и заставить вернуться тех, кто по каким-то причинам решил не работать в данной сфере после окончания учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU