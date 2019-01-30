Стоимость нового автомобиля Lada впервые превысила миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-30T16:59:35+03:00

Стало известно, какой будет цена на Lada Vesta Sport в комплектациях Luxe и с пакетом Multimedia

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Стоимость новой Lada Vesta Sport в максимальной комплектации Luxe составит 1,009 миллиона рублей. Столь высокая цена на автомобиль российского производителя "АвтоВАЗ" устанавливается впервые.

Однако в компании обещают богатый набор оборудования и яркий внешний вид. Так, в люксовой комплектации предполагается установка системы стабилизации, климат- и круиз-контроля, многофункционального рулевого колеса, обогрева передних сидений, аудиосистемы и датчиков дождя и света. Также на автомобилях данного модельного ряда предусмотрены 1,8-литровый форсированный двигатель с максимальной мощностью 145 лошадиных сил и механическая коробка передач с усиленными приводами».

Если же покупатель захочет подключить пакет Multimedia с камерой заднего вида, мультимедийной системой с навигатором и обогревом ветрового стекла, то придется еще немного доплатить. Такая модель обойдется уже в 1,045 миллиона рублей.

На сайте завода уточняется, что старт продаж автомобиля LADA Vesta Sport в России будет дан 31 января 2019 года. Ранее "КП" публиковала фотографии нового флагмана.

ИСТОЧНИК KP.RU