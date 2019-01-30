Снежный шторм во Франции оставил без электричества 41 тысячу домов
Снежный шторм «Габриэль», который обрушился на Францию, оставил без электроснабжения около 41 тысячи домохозяйств. Такие данные предоставила местная энергокомпания Enedis.
Сообщается, что сотрудники компании мобилизованы для ликвидации последствий ЧП в местах происшествия. Как пообещали представители компании, до конца дня, 30 января, в затронутых непогодой регионах страны ожидается почти полное восстановление энергоснабжения.
Напомним, что мощнейший снежный шторм бушевал во Франции всю минувшую ночь. Обильный снегопад сопровождался сильным ветром, скорость его порывов в ряде регионов возрастала до 110 километров в час. К утру высота снежного покрова местами достигла десяти сантиметров, пишет сайт argumenti.ru.
По данным местной метеослужбы, шторм «Габриэль» покинул страну и теперь движется в сторону Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU