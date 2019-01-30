Снежный шторм во Франции оставил без электричества 41 тысячу домов

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-30T17:40:43+03:00

Во Франции из-за сильного снегопада 41 тысяча домов остались без электричества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники спецслужб обещают вернуть свет и отопление к концу дня

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Снежный шторм «Габриэль», который обрушился на Францию, оставил без электроснабжения около 41 тысячи домохозяйств. Такие данные предоставила местная энергокомпания Enedis.

Сообщается, что сотрудники компании мобилизованы для ликвидации последствий ЧП в местах происшествия. Как пообещали представители компании, до конца дня, 30 января, в затронутых непогодой регионах страны ожидается почти полное восстановление энергоснабжения.

Напомним, что мощнейший снежный шторм бушевал во Франции всю минувшую ночь. Обильный снегопад сопровождался сильным ветром, скорость его порывов в ряде регионов возрастала до 110 километров в час. К утру высота снежного покрова местами достигла десяти сантиметров, пишет сайт argumenti.ru.

По данным местной метеослужбы, шторм «Габриэль» покинул страну и теперь движется в сторону Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU