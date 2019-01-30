2019-01-30T18:38:50+03:00
Политика

Путин: России небезразлично, каким будет новый состав парламента Молдавии

От итогов выборов в республики зависит то, как сложатся дальнейшие отношения между нашими странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский президент Владимир Путин и его молдавский коллега Игорь ДодонРоссийский президент Владимир Путин и его молдавский коллега Игорь ДодонФото: REUTERS
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России небезразлично то, каким будет новый состав парламента Молдавии, поскольку данные изменения будут сказываться на направлении развития отношений между нашими странами. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время встречи с главой республики Игорем Додоном.

"Нам, конечно, в России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдовы, имея ввиду, что парламент формирует правительство страны и от него зависит в значительной степени, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что только после оглашения нового состава парламента станет понятно, удастся ли Москве заручиться поддержкой правительства в вопросе развития российско-молдавских отношений, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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