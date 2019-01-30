2019-01-30T19:51:15+03:00
Происшествия

СК планирует задержать глав газовых предприятий в рамках дела Арашуковых

Речь идет о руководителях компаний Северо-Кавказского округа, которые могут быть причастны к хищению топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рауф и Рауль АрашуковыРауф и Рауль АрашуковыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В настоящий момент рассматривается возможность проведения задержаний нескольких руководителей газовых предприятий Северного Кавказа, связанных с делом Рауфа и Рауля Арашуковых. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание", - говорится в сообщении, опубликованном под видеороликом на Youtube-канале СК.

В пресс-релизе отмечается, что в зависимости от роли каждого фигуранта дела им будут предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество" и "Создание и участие в преступном сообществе".

По версии средствия, все перечисленные выше люди являлись сообщниками Арашукова-старшего, который уже много лет работает в газовой сфере. Так, он использовал свои связи для назначения родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса, а потом они вместе заключали договора на поставку большего объема газа, чем это было необходимо для потребителей. Излишки похищались и перепродавались компаниям и физическим лицам через наличный расчет.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее самого Рауля Арашукова уже задержали по подозрению в хищении таким образом более 30 млрд рублей. Его сын - сенатор Рауф Арашуков - также задержан, но по ряду других обвинений, включая убийство.

Сенатор Арашуков общается с адвокатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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