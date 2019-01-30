2019-01-30T21:06:15+03:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по прохожим на Корсике: погиб один человек

Сам злоумышленник заперся в своем доме и отказывается выходить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестный открыл стрельбу на КорсикеНеизвестный открыл стрельбу на КорсикеФото: REUTERS
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика. Инцидент произошел в среду, 30 января, в районе 16:30 по местному времени (18:30 мск).

По последним данным, в результате нападения погиб один человек, еще шестеро пострадали. Среди них есть полицейский, которого ранили в шею.

На место инцидента прибыли несколько десятков правоохранителей и бригады скорой помощи. Сам злоумышленник заперся в доме и отказывается выходить. Полиция вступила с ним в переговоры.

Согласно данным телеканала BFVTV, мужчине на вид около 40 лет. Предполагается, что у него могут быть проблемы с психикой. Версия теракта не рассматривается в качестве приоритетной.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее стрельба произошла также в Санкт-Петербурге. 31-летний терист из Калининграда был доставлен в больницу с переломом левой кисти и пулевым ранением после того, как в него выстрелил неизвестный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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