В аквапарке "Мореон" в Москве произошел пожар
В московском аквапарке "Мореон", расположенном по адресу: Голубинская улица, дом 16, произошел пожар. Очаг возгорания находился на втором этаже развлекательного комплекса возле саун и бань.
К настоящему моменту пожар удалось полностью ликвидировать, однако в помещениях сохраняется плотное задымление.
В развлекательном комплексе Мореон в Москве произошел пожар.
"Благодаря оперативным действиям в 20:11 загорание было ликвидировано.В целях безопасности люди были выведены из здания", - сообщается на сайте МЧС РФ по Москве.
Согласно данным ТАСС, всего было эвакуировано порядка 1,5 тысяч посетителей. В здании все еще остаются сотрудники аквапарка. Сведений о пострадавших пока не поступало.
При этом, по словам очевидца, автоматическая система пожаротушения во время задымления не сработала. В действие были приведены лишь датчики дымоудаления и система оповещения о возгорании.
ИСТОЧНИК KP.RU