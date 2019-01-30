В аквапарке "Мореон" в Москве произошел пожар

СЕГОДНЯ 21:22 2019-01-30T21:23:16+03:00

Информации о пострадавших не поступало Фото: скриншот с видео

Из здания развлекательного комплекса эвакуировано около 1,5 тысячи человек [видео]

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В московском аквапарке "Мореон", расположенном по адресу: Голубинская улица, дом 16, произошел пожар. Очаг возгорания находился на втором этаже развлекательного комплекса возле саун и бань.

К настоящему моменту пожар удалось полностью ликвидировать, однако в помещениях сохраняется плотное задымление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689154" frameborder="0"></iframe> В развлекательном комплексе Мореон в Москве произошел пожар.

"Благодаря оперативным действиям в 20:11 загорание было ликвидировано.В целях безопасности люди были выведены из здания", - сообщается на сайте МЧС РФ по Москве.

Согласно данным ТАСС, всего было эвакуировано порядка 1,5 тысяч посетителей. В здании все еще остаются сотрудники аквапарка. Сведений о пострадавших пока не поступало.

При этом, по словам очевидца, автоматическая система пожаротушения во время задымления не сработала. В действие были приведены лишь датчики дымоудаления и система оповещения о возгорании.

ИСТОЧНИК KP.RU