На побережье Франции найдены фрагменты кресел пропавшего самолета

СЕГОДНЯ 22:09 2019-01-30T22:09:12+03:00

Аргентинский футболист Эмилиано Сала исчез в небе над Ла-Маншем больше недели назад Фото: REUTERS

Неделей ранее в данном районе Ла-Манша исчез Piper-Malibu с аргентинским футболистом Эмилиано Сала на борту

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На побережье Франции обнаружены обломки, которые, предположительно, являются частью самолета Piper-Malibu, пропавшего с радаров над проливом Ла-Манш.

Напомним, что на борту именно этого летательного аппарата находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Отделение по расследованию авиационных происшествий сообщает, что находка была сделана в понедельник, 28 января, на пляже залива Сен-Мало возле деревни Сюртенвиль полуострова Котантен. Речь идет о двух подушках от кресел.

"По итогам предварительной экспертизы мы пришли к выводу, что подушки могли быть частью пропавшего самолета", - сообщается на сайте правительства Великобритании.

Благодаря полученным данным, была определена зона подводного поиска пропавшего судна. Работы планируется начать на следующей неделе.

Напомним, что частный самолет, на борту которого находились два человека, пропал с радаров 22 января во время снижения в районе острова Гернси. Кроме пилота в салоне находился 28-летний Сала, который покинул Нант, чтобы приступить к тренировкам в клубе "Кардифф".

Сайт kp.ru писал о том, что прямо перед взлетом сам спортсмен жаловался своим друзьям на состояние самолета и допускал вероятность авиакатастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU