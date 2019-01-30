ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система США, которая исполняет обязанности финансового регулятора, сохранила базовую процентную ставку в пределах показателей 2,25-2,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ФРС, комментируя итоги заседания руководства ведомства.
"В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки", - говорится в сообщении.
Именно такой результат и прогнозировали эксперты. Об этом же, по данным ТАСС, свидетельствовали фьючерсы на процентную ставку.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Федеральная резервная система четыре раза повышала базовую процентную ставку, последний раз данный процесс был зафиксирован в декабре.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство такой политикой регулятора.
ИСТОЧНИК KP.RU