2019-01-30T22:26:01+03:00
Экономика

ФРС США оставила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

Такое решение было принято на фоне "глобальных экономических и финансовых событий"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 100%Вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 100%Фото: REUTERS
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Федеральная резервная система США, которая исполняет обязанности финансового регулятора, сохранила базовую процентную ставку в пределах показателей 2,25-2,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ФРС, комментируя итоги заседания руководства ведомства.

"В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки", - говорится в сообщении.

Именно такой результат и прогнозировали эксперты. Об этом же, по данным ТАСС, свидетельствовали фьючерсы на процентную ставку.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Федеральная резервная система четыре раза повышала базовую процентную ставку, последний раз данный процесс был зафиксирован в декабре.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство такой политикой регулятора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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