СЕГОДНЯ 22:47 2019-01-30T22:47:54+03:00

Налоговая нагрузка на «Роснефть» оказалась больше, чем на 26 других крупнейших компаний России

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Выяснилось, что самая тяжелая нагрузка у ТЭКа. Она варьируется от 67 процентов у «Новатэка» до 83 у «Роснефти». А самая маленькая нагрузка в автопроме. У «АвтоВАЗа» она и вовсе нулевая.

Газета «Ведомости» ознакомилась с проектом методики оценки фискальной нагрузки на бизнес. Ее разработал Минэкономразвития по поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.

Применив эту схему, министерство оценило фискальную нагрузку 26 компаний. Причем из разных отраслей: топливно-энергетический комплекс, транспорт, информация и связь, горнодобывающая сфера, автопром и энергетика.

Напомним, идею пересмотреть налоговую нагрузку на производство высказал летом прошлого года помощник президента России Андрей Белоусов. По его подсчетам, бюджет получит дополнительно 500 миллиардов рублей, если выравнять рентабельность по EBIDTA металлургов и нефтяников. Эту идею обсуждали с нефтяными компаниями на совещании у вице-премьера Козака — там и решили проверить налоговую нагрузку на отрасли промышленности с учетом создаваемой ими добавленной стоимости. В частности, на этом совещании речь шла о том, что нефтяные компании платят больший налог на добычу полезных ископаемых чем угольные или калийные. Эксперты не исключают, что для двух последних отраслей фискальная нагрузка в обозримом будущем вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU