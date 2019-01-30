Ученые выявили новую опасность домашних кошек

30 Янв. 23:20 2019-01-30T23:20:49+03:00

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Домашние кошки могут стать причиной развития шизофрении у своих хозяев. К таким выводам пришли ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании.

Они обнаружили в организме некоторых домашних кошек внутриклеточного паразита Токсоплазма (Toxoplasma gondii), который обитает в кишечнике этих животных. Его личинки могут попасть к человеку через сырое зараженное мясо скота, либо от пушистого любимца.

Паразит вызывает токсоплазмоз, который обычно не беспокоит человека, но при снижении иммунитета она может привести к серьезным последствиям. Ученые уже заявляли ранее о способности этой инфекции менять поведение носителя.

В своем исследовании опубликованном на научном портале ScienceDirect, датские ученые приводят данные обследований и анализа почти 82 тысяч человек в рамках масштабного исследования крови доноров. У трех тысяч были отмечены психические отклонения.

В их крови биологи обнаружили токсоплазму, что и навело их на мысль, что инфекция увеличивает риск развития шизофрении в среднем на 50 процентов. Исследователи уточнили, что люди были сначала инфицированы, а потом у них выявили психические расстройства. Люди становятся склонными к суициду, нерациональным поступкам и необъяснимым приступам ярости.

Однако ученые настаивают, что этот факт требует более глубокого изучения, чтобы узнать, как еще паразит влияет на здоровье человека, Токсоплазмоз встречается у людей по всему миру. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что им заражены более 60 миллионов жителей США.

ИСТОЧНИК KP.RU