Козак: Правительство старается удержать цены на топливо в пределах инфляции

30 Янв. 23:39 2019-01-30T23:39:50+03:00

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Меры предпринимаемые правительством, в том числе соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до 31 марта, должны позволить удержать рост тарифов на ГСМ в пределах инфляции. С таким заявлением в Совете Федерации выступил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, если сдерживать стоимость нефтепродуктов не получится, правительство может выделить в 2019 году субсидии сельхозпроизводителям, как это было в 2018 году.

"Надеемся, верим в то, что нам удастся удержать розничные цены на топливо и мелкооптовые цены и цены для сельхозпроизводителей в этом коридоре. В случае чрезвычайных ситуаций, конечно же, правительство должно реагировать", - пояснил Козак.

Он пояснил, что соглашение с нефтяниками - это "страховочный механизм, который продолжает действовать на всякий случай, поскольку механизм налогового маневра, механизм обратного акциза мы вводим впервые", передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт "КП", нефтяники пообещали заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года - сдерживать их в пределах прогнозируемой в стране инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU