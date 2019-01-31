Демократы в Конгрессе предлагают ограничить право Трампа наносить ядерный удар

СЕГОДНЯ 00:17 2019-01-31T00:26:39+03:00

Претендент на выдвижение в кандидаты от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года Элизабет Уорен Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Конгрессе США предлагают принять закон, запрещающий американской администрации принимать решение о нанесении превентивного ядерного удара. Парламентские демократы Адам Смит и кандидат в президенты на выборах 2020 года Элизабет Уоррен представили на рассмотрение коллег законопроект запрета на применение атомного оружия первыми.

"Наша нынешняя политика не просто устарела - она опасна ", - говорится в заявлении Уоррен и Смита.

Конгрессмены напоминают, что Соединенные Штаты декларируют, что единственной целью ядерного арсенала страны является сдерживание. И их законопроект “уменьшит вероятность ядерного просчета и поможет нам сохранить наше моральное и дипломатическое лидерство в мире”, пишет газета The Hill.

В пресс-релизе, распространенном офисом Адама Смита, говорится, что законопроект усовершенствует национальную безопасность США, сократив риск ошибки, но сохранив возможность провести ядерный удар в случае ядерной атаки на союзника или самих США.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам американского лидера, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условиясоглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

До этого Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, над которой страны-гаранты работали много лет

ИСТОЧНИК KP.RU