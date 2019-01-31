2019-01-31T05:22:50+03:00
В мире

Мадуро выделит €1 млрд на благоустройство городов Венесуэлы

Президент запустил программу "Прекрасная Венесуэла - Вместе все возможно"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Правительство Венесуэлы выделит на благоустройство городов страны один миллиард евро. Об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

"Началась программа "Прекрасная Венесуэла - Вместе все возможно", в рамках которой один млрд евро будет инвестирован в 62 наиболее густонаселенных города страны с тем, чтобы они стали самыми красивыми и современными в Латинской Америке", - написал Мадуро в Twitter.

Глава государства уточнил, что для первого этапа программы благоустройства он уже одобрил выделение из бюджета более чем 100 миллионов евро и 60 миллиардов новых боливаров (около 210 тысяч евро).

“Нет никакого оправдания! Все уровни государственного управления имеют все необходимое для обеспечения полного успеха миссии”, - подчеркнул президент.

Как сообщал сайт kp.ru, 30 января Мадуро заверил, что конструктивно подходит к разногласиям с оппозицией страны и готов сесть за стол переговоров с лидерами протестного движения. При этом переговоры с оппозиционерами президент Венесуэлы предложил провести с участием международных посредников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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