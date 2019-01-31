Бизнесмены предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в Москве

СЕГОДНЯ 06:40 2019-01-31T06:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве из-за новых правил передвижения грузовых машин по городу могут возникнуть перебои с поставками продуктов. Об этом мэра столицы Сергея Собянина предупредили транспортные и торговые компании.

В своем обращении предприниматели обращают внимание на то, что по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД, а грузовики до одной тонны в этот же период не могут проезжать в пределы Третьего транспортного кольца. Это затрудняет своевременную доставку товаров в центр города.

По словам исполнительного директора СЭЛ Ольги Федоткиной, усложнилась процедура подачи заявки на получение разрешений и введены ограничения на оформление разовых пропусков, которые неоднократно выручали поставщиков при задержке в выдаче постоянного пропуска, пишет "Коммерсантъ"

"Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками", - говорится в заявлении союзов транспортно-логистических, производственных и торговых компаний.

Напомним, с 14 января в столице изменились правила передвижения грузовиков. Так машинам грузоподъемностью более одной тонны запрещен въезд в дневное время в пределы Третьего транспортного кольца и движение по нему. Для фур с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по самой кольцевой автодороге. За нарушение запрета предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU