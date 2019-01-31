Погода в Москве на 31 января 2019 года: в столице потеплеет до +3 градусов

31 Янв. 07:05 2019-01-31T07:05:16+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 31 января 2019 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 31 января 2019 года. Как отмечают специалисты, на четверг придется пик очередной волны тепла, накрывшей столицу. Так, столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

Между тем небо опять затянут облака. Кроме того, местами в мегаполисе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. При этом метеорологи по-прежнему предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 1 февраля, температура воздуха немного понизится и составит -1…-3 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в некоторых районах города также будет возможен слабый снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье в минувшие выходные, побил сразу несколько рекордов. Суммарно в столице выпало 20 миллиметров осадков или почти половины месячной нормы, которая для января составляет 42 миллиметра. При этом утром в понедельник, 28 января, высота сугробов в городе достигла 52 сантиметров.

Однако в минувшую среду, 30 января, в мегаполис пришла рекордная оттепель, продержится же она, по прогнозам метеорологов, как минимум до середины следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU