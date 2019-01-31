2019-01-31T07:52:34+03:00
Общество

Татьяна Москалькова намерена выяснить судьбу российских студентов, задержанных в Египте

Уполномоченный по правам человека напишет запрос египетским властям, чтобы оказать помощь пятерым студентам из Ингушетии
Ася РОМАНЧУК
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Татьяна Москалькова попробует выяснить судьбу российских студентов, задержанных в ЕгиптеТатьяна Москалькова попробует выяснить судьбу российских студентов, задержанных в ЕгиптеФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека при президенте РФ, вступилась за пятерых студентов из Ингушетии, арестованных в Египте летом прошлого года. До сих пор их судьба неизвестна, а родственники не могут связаться с близкими. Представителям российского МИД не отвечают на запросы, а пресс-секретарь посольства Египта в России Айман Муса уверяет, что между сторонами налажена координация, но что имеется в виду под данным заявлением – не поясняет.

- Я планирую направить зарос к руководству страны и комиссии по правам человека, чтобы нам оказали соответствующую помощь, — заявила газете «Известия» Татьяна Москалькова. — Пока действия по каналам омбудсмена – это самых эффективный план. Если результата не будет, то мы может обратиться в международные организации, чтобы разъяснить, за что же их задержали.

Уроженцев Ингушетии задержали в Египте практически одновременно в августе 2018 года. Все они учились в разных странах и оказались в одном месте в Египте. Парней связывает то, что все пятеро изучали арабский язык и ислам. 22-летний Хизир Дугиев прилетел на отдых из Саудовской Аравии. Его мать предполагает, что причиной ареста могли стать проблемы с визой. Но, скорее всего, дело не в этом, иначе через месяц он был на свободе.

В Ингушетии есть своя версия, более правдоподобная – скорее всего парней обвиняют в экстремизме.

—Насколько я знаю, их подозревают в нарушении миграционного законодательства, в участии в экстремистских организациях, но у всех не одно и то же, разные моменты, - говорит уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев.

Это не первые задержания россиян в Египте. Весной 2018 года местная полиция устроила настоящие облавы. Силовики врывалась в жилища, ломая двери и круша мебель, а потом отправляли россиян в кутузку целыми семьями, включая малолетних детей (некоторые приехали в Египет с семьями). Большинство из задержанных - уроженцы Чечни, Ингушетии, Дагестана и Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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