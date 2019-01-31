2019-01-31T08:04:22+03:00
В мире

Названы самые опасные для вождения страны Европы

Daily Mail подсчитала количество ДТП на душу населения в каждом государстве ЕС
Юлия ДИВЕЕВА
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Дороги в Дании признаны самыми безопасными для вожденияДороги в Дании признаны самыми безопасными для вожденияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самой опасной для водителей страной в Евросоюзе оказалась Австрия. Здесь на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии.По данным газеты Daily Mail, высокие показатели аварий на дорогах в Германии (37 аварий) и Бельгии (35 аварий на 10 тыс. жителей).

А вот самой безопасной для автомобильных путешествий является Дания. Здесь на 10 тысяч граждан лишь пять аварий. В пятерку с примерно равными показателями вошли Кипр, Финляндия, Франция и Польша.

Великобритания находится на 19-м месте этого рейтинга, там на 10 тысяч жителей было зарегистрировано 22 автоаварии.

Издание дало автомобилистом несколько полезных советов, чтобы снизить риск ДТП во время поездок по дорогам Евросоюза. Во-первых, рекомендуется изучить правила дорожного движения той страны, в которую вы направляетесь на машине. Во-вторых, сохранять спокойствие и иметь "актуальную страховку" на автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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