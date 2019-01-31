Рябков и замгоссекретаря США Томпсон провели встречу по ДРСМД в Пекине

СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-31T08:17:02+03:00

Замглавы МИД РФ заявил, что достичь прогресса по данному вопросу так и не удалось

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о своей встрече с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, которая прошла в четверг, 31 января, в Пекине и на которой обсуждались вопросы стратегической стабильности.

В частности, по словам дипломата, в ходе переговоров он вновь изложил российскую позицию о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако достичь прогресса по данному вопросу так и не удалось.

«К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая, ультимативная», - цитирует Рябкова ТАСС. Причем, как подчеркнул замглавы МИД РФ, представители нашей страны сказали американской стороне, что «в режиме попыток шантажа России разговор вести невозможно».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о желании своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Однако наша страна с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии.

А 15 января в Женеве прошли первые российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда Москва и Вашингтон также обсуждали перспективу соглашения и иакже ни о чем не договорились.

ИСТОЧНИК KP.RU