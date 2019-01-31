Роспотребнадзор объяснил, как изменятся правила продажи «молочки»

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-31T08:40:53+03:00

Нововведения вступят в силу с 1 июля текущего года

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Роспотребнадзор рассказал, как с 1 июля текущего года изменятся правила продажи молочной продукции. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, всю «молочку» на полках магазинов разделят на две группы: молокосодержащие продукты, которые пометят надписью «Продукты без заменителя молочного жира», и продукты с растительными жирами.

«Данное нововведение <…> призвано содействовать потребителям в выборе соответствующих товаров за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в зависимости от ее видов и компонентного состава», - говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также там отмечается, что именно Роспотребнадзор будет контролировать соблюдение новых требований.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее постановление о внесении соответствующих изменений в Правила продажи отдельных видов товаров подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на совещании по сельскому хозяйству, которое состоялось в минувший вторник, 29 января, в подмосковных «Горках».

ИСТОЧНИК KP.RU