2019-01-31T08:49:11+03:00
Политика

Рябков сообщил о переговорах с США по вопросу Венесуэлы

Тема обсуждалась в рамках встречи «ядерной пятерки» в Пекине
Татьяна СЫКОВА
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Сергей Рябков, замгоссекретаря США Андреа Томпсон и постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд. Фото: THOMAS PETER/EPA/TASSСергей Рябков, замгоссекретаря США Андреа Томпсон и постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд. Фото: THOMAS PETER/EPA/TASS
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Вопрос о острой политической и социальной ситуации в Венесуэле сейчас занимает умы всех мировых политиков. Естественно, эту проблему не могли не обсудить в рамках встречи представителей большой «ядерной» пятерки, которая прошла 30 января в Пекине. На переговорах Россию представил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он признал, что имел разговор на эту тему с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

«Вопрос Венесуэлы поднимался на переговорах с замгоссекретаря США, но не в том ключе, в котором все обсуждают его сейчас», - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Напомним, на полях заседания ядерной пятерки в Пекине Рябков и Томпсон обсудили будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако российская стороны была вынуждена признать, что достичь прогресса в решение этого вопроса не удалось. Вашингтон занял ультимативную позицию и не идет на сближение по ДРСМД. Однако российский дипломат отметил, что они продолжат работу в этом ключе.

Ранее сайт kp.ru писал, что американская сторона заявила о желании приостановить участие в ДРСМД из-за якобы имеющихся нарушений со стороны РФ. Фактически этот договор, подписанный Горбечевым и Рейганом в 1987 году,. долгое время регулировал контроль за ядерным вооружением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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