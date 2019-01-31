2019-01-31T09:05:36+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у Радиотехбанка и Камчаткомагропромбанка

В деятельности кредитных организаций установлены многочисленные нарушения
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 31 января, Центробанк России лишил лицензии нижегородский Радиотехбанк, который по величине активов занимал 276-е место в банковской системе страны.

Дело в том, что в деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России. По данным регулятора, финучреждение не представляло в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям. Кроме того, оно было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций.

«Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией ПАО НКБ "Радиотехбанк" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», - отмечается на сайте ЦБ РФ.

Также, как стало известно, Центробанк отозвал лицензию и у Камчаткомагропромбанка (297-е место). Оказалось, что более 70% кредитного портфеля этого финансового учреждения было сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска.

«В деятельности ПАО "Камчаткомагропромбанк" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о чистке банковского сектора, которая идет в нашей стране с 2013 года. Как тогда заявила председатель Банка России, за пять лет регулятор отозвал в общей сложности более 400 банковских лицензий и санировал более 30 кредитных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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