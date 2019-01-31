Власти Москвы опровергли возможные перебои с поставкой продуктов из-за новых правил для грузовиков

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-31T09:43:09+03:00

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В Москве ввели новые правила, по которым водителям грузовиков ограничили въезд в город в дневное время. Ретейлеры забеспокоились, что это может привести к перебоям с поставками продуктов в магазины и супермаркеты столицы. Эту информацию прокомментировали в департаменте транспорта Москвы. Они отметили, что власти готовы к диалогу с представителями бизнеса.

«Все перевозчики, которые подтверждают необходимость доставки товаров в дневное время, получают пропуска без проблем», - сообщила пресс-служба ведомства.

В столичном дептранспорте отметили, что разрешительные документы на проезд выдаются компаниям бесплатно. В ведомстве заявили, что понимают важность работы многих водителей большегрузного транспорта и всегда готовы к диалогу с добросовестными участниками рынка.

Напомним, новые правила в Москве начали действовать с середины января. По ним, автомобилям грузоподъемностью более 1 тонны запретили днем передвигаться в пределах Третьего транспортного кольца, а 12-тонным фурам с 6.00 до 22.00 запрещено движение в пределах МКАД и по самой кольцевой автодороге. Нарушителям грозят штраф – 5000 рублей.

Ранее сайт kp.ru писал, что бизнесмены предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов из-за новых ограничений. Кроме того, это отразится на логистике и приведет к росту затрат на доставку товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU