Чижов заявил, что непреодолимых препятствий для «Северного потока - 2» нет

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-31T09:56:42+03:00

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с газопроводом «Северный поток - 2», против строительства которого выступает ряд европейских стран. Как заметил дипломат, непреодолимых препятствий для реализации данного проекта нет.

«На сегодняшний день не вижу непреодолимых препятствий», - сказал Чижов.

При этом постпред нашей страны подчеркнул, что работы в Балтийском море идут по графику, хотя погода там в настоящее время не самая благоприятная. По его словам, уже пройдено 20% подводной части маршрута. «Каждые восемь минут в воды Балтийского моря погружается очередная труба. <…> Несмотря на то, что сейчас зима и погода в Балтийском море не самая благоприятная для трубоукладочных работ, тем не менее, работы идут по графику», - заявил Владимир Чижов в интервью ТАСС.

Также дипломат отметил, что некоторые противники проекта уже поняли, что остановить строительство «Северного потока - 2» нереально: как считает постпред РФ при Евросоюзе, заявления некоторых европейских политиков о невозможности помешать реализации проекта - это признание объективной реальности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что газопровод будет запущен до конца 2019 года.

Против же проекта активно выступает, в частности, Киев. Между тем недавно даже НАК «Нафтогаз Украины » признал, что ни Евросоюз, ни США не смогут помешать строительству нового газопровода в обход незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU