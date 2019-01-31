В Москву для встречи с Лавровым прибудет глава МИД Таиланда

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-31T10:09:20+03:00

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Делегация МИД Таиланда запланировала рабочий визит в Россию. Ожидается, что она прибудет в Москву 7 -8 февраля этого года. Здесь пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его таиландского коллеги Дона Праматвиная.

Глава внешнеполитического ведомства азиатского государства прибудет в столицу РФ по приглашению Лаврова. Сообщается, что во время переговоров будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес для обоих государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента информации и печати МИД Таиланда Бусади Сантипхитхак.

В декабре прошлого года Дон Праматвинай заявил, что Россия и Таиланд достигли значительного прогресса в вопросах сотрудничества. Бангкок видит большой потенциал в таиландских инвестициях в Дальний Восток.

Ранее сайт kp.ru писал, что Лавров и Праматвиная встречались для обсуждения важных региональных тем, в том числе, ситуацию с КНДР. В ходе диалога они отметили, что и Россия, и Таиланд заинтересованы в мирном урегулировании вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU