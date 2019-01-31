Молния попала в возвращавшийся из Рима в Москву самолет

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-31T10:19:18+03:00

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Молния попала в Airbus A-320, который в ночь на четверг, 31 января, вылетел из Рима в Москву. Между тем, как отметил источник в службах аэропорта Шереметьево, бортовые системы самолета продолжили работать штатно, поэтому лайнер не стал возвращаться в воздушную гавань итальянской столицы и вскоре благополучно приземлился в Москве.

«При вылете из Рима экипаж лайнера Airbus A-320 сообщил о поражении самолета молнией. <…> Критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве», - сказал собеседник «Интерфакса». Также он подчеркнул, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

А вот сам Airbus A-320 получил повреждения: техники обнаружили на элементах механизации крыла воздушного судна подпалины от удара молнии. В связи с этим лайнер решили временно отстранить от полетов, чтобы внимательнее осмотреть его при помощи технических средств.

Кстати, стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года молния ударила в самолет, следовавший из Москвы в Норильск. Причем тогда полет также было решено не прерывать.

ИСТОЧНИК KP.RU