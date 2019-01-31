Патриарх Кирилл заявил, что церковь не удалось загнать в узкие рамки гетто

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-31T10:34:02+03:00

В 2019 году патриарх Кирилл отмечает десятилетний юбилей своей деятельности в качестве предстоятеля РПЦ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл занял свой престол 1 февраля 2009 года. В этом году он отмечает десятилетний юбилей своей деятельности в качестве предстоятеля РПЦ. За это время, по его словам, роль церкви в жизни россиян возросла. В пример патриарх привел десятилетия атеизма, когда значимость церкви и религии пытались свести к минимуму.

«Цель заключалась в том, чтобы превратить Церковь в гетто, загнать ее в узкие рамки, культурные и политические», - сообщил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что этому процессу способствовало принятие соответствующих законов и применение силы. Однако ничего не получилось, никакого гетто на сегодняшний день нет. Священнослужитель заявил, что Русская православная церковь в последние годы пережила значительные изменения.

«Я вижу, как меняется жизнь людей, их отношение к Церкви и как изменилось принципиально понимание роли Церкви в жизни нашего народа и нашего общества», - сказал он в интервью РИА Новости.

Патриарх отметил, что церковь – это место, где люди соприкасаются с вечностью, поэтому «Бога победить невозможно».

Напомним, 30 января, глава РПЦ выступил на уже ставших традиционными Рождественских парламентских встречах. Он отметил, что церковь не входит в политику, но несет ответственность перед людьми и историей за все, что происходит в стране. В ходе своего обращения к депутатам он затронул множество злободневных тем, в том числе запрет на рекламу алкоголя, льготы по выходу на пенсию многодетным мамам, борьбу с социальным неравенством. В итоге в нижнем парламенте решили создать рабочую группу для рассмотрения инициатив патриарха.

ИСТОЧНИК KP.RU