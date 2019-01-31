Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи шубы из Третьяковской галереи

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-31T10:36:14+03:00

По данным следствия, кража произошла в день похищения из галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Фото: АГН Москва

По данным следствия, преступление произошло одновременно с кражей из галереи картины Архипа Куинджи

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Полиция возбудило уголовное дело по факту кражи шубы из Третьяковской галереи. По данным следствия, кража произошла в день похищения из галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

"В полицию поступило сообщение о хищении шубы из гардероба одного из столичных музеев. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража)", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы столичной полиции Юрия Титова.

Сообщения о краже шубы у одной из посетительниц Третьяковки появились 27 января. Предмет одежды пропал из гардероба за несколько минут до резонансного преступления. Правда, по данным "Комсомольской правды", речь шла не о краже: гардеробщик перепутал две одинаковые шубы, причем ценный предмет одежды оказался у хозяйки спустя два часа.

Кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи произошла в тот же день. Преступнику удалось вынести картину прямо из зала музея, не вызвав никаких подозрений. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении преступления: им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков.

Ай-Петри. Крым Архипа Куинджи. История кражи картины в пяти наивных вопросах..Что же произошло в Третьяковской галерее? Зачем украли картину Куинджи Ай-Петри. Крым? Кого накажут и что теперь изменится?

ИСТОЧНИК KP.RU