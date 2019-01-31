За махинации с газовым счетчиком придется полгода платить с повышающим коэффициентом

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-31T11:30:12+03:00

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В Минстрое придумали, как решить проблему воровства голубого топлива. Чтобы со счетчиков не «скручивали» показания, нужно ввести штрафные санкции. Эта мера, по мнению чиновников, предупредит ситуацию и заставит человека лишний раз подумать, прежде чем решиться на сомнительный шаг.

В итоге те, кто попался на нарушении, будут вынуждены полгода платить за "голубое топливо" по повышенному коэффициенту 10. Речь идет о десятках тысяч рублей, подсчитали газовики.

Поправки будут прописаны в правительственном постановлении № 549 о поставках газа коммунально-бытовым потребителям. Документ содержит два основных предложения. Первое — стимулировать пользователей самостоятельно устанавливать индивидуальные счетчики газа. А те, кто пренебрегут данным советом, будут платить за "голубое топливо" с коэффициентом 1,5. Второе – на счетчиках должны появиться антимагнитные пломбы, которые будут мешать «скрутить» показания.

В Минэкономразвитии подтвердили, что проект уже согласован. Первыми инициативу на себе прочувствуют собственники частных домов, где газ используется для отопления.

Предыдущая редакция правил поставки газа датирована 2008 годом и за 10 лет многое изменилось: от законодательства до технических новинок.

В «Газпроме» подсчитали, что абонент, оплачивающий газ по нормативу, в среднем тратит на отопление жилого дома примерно на две трети больше, чем тот, у кого установлен счетчик.

Жильцы многоквартирных домов, где газ используется для приготовления пищи, сегодня не обязаны устанавливать счетчики, но их наличие приведет к серьезной экономии. В среднем семья из 4-х человек ежемесячно отдает за газ около 190 рублей, со счетчиком этот платеж будет на уровне 50 рублей. Экономия в год – 1700 рублей, стоимость установки счетчика – 3000 рублей, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU