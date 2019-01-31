2019-01-31T11:28:43+03:00
В мире

Канада вдвое сократила число дипломатов на Кубе

Поводом для этого стали жалобы сотрудники посольства на «загадочные» проблемы со здоровьем
Дарья ИВАШКИНА
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Канада вдвое сократила число дипломатов на КубеКанада вдвое сократила число дипломатов на КубеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 31 января, стало известно о том, что Канада отзывает половину дипломатов из своего посольства на Кубе. Как заявили в МИД этой северной страны, в ближайшее время из Гаваны уедут восемь канадских дипломатических представителей из 16.

«Мы решили сократить до половины количество канадских сотрудников, отправленных в Гавану. У Канады по-прежнему будет посольство на Кубе. Канадцам на Кубе будет доступно полное консульское обслуживание. Однако некоторые другие программы могут быть скорректированы в ближайшие недели», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Также там отмечается, что поводом для сокращения дипмиссии стали жалобы сотрудники посольства на «загадочные» проблемы со здоровьем. По некоторым данным, с весны 2017 года по осень 2018-го 14 канадских дипломатов и членов их семей «пострадали от неизвестного звукового воздействия»: у них диагностировали различные симптомы, которые не указывают ни на какую конкретную болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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