2019-01-31T11:36:51+03:00
Общество

30 процентов тепловых сетей в России полностью изношены

Чтобы не допустить массовых аварий ежегодно необходимо обновлять 4-5% инфраструктуры, посчитали в Минстрое
Ася РОМАНЧУК
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В России каждую зиму происходят коммунальные аварии, тысячи людей остаются без теплаВ России каждую зиму происходят коммунальные аварии, тысячи людей остаются без теплаФото: "КП" Архив
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В Минстрое проинспектировали состояние тепловых сетей в России и пришли к выводу, что треть полностью изношены и нуждаются в замене. Поменять разом все не выйдет: слишком дорогостоящее это дело и есть опасность, что потребители останутся без тепла в сезон. Поэтому необходимо вести ремонтные работы постепенно, ежегодно заменяя 4-5 процентов изношенной инфраструктуры.

Ежегодно зимой наглядно видно состояние сетей, в разных уголках страны случаются прорывы и без отопления остаются тысячи жителей.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, прорывы на теплосетях происходят именно из-за недофинансирования. Чтобы поддерживать рабочее состояние сетей ежегодно требуется около 300 млрд рублей, сегодня в бюджете на эти цели не заложено ни рубля. Из бюджета средства идут только на системы очистки воды. В федеральном проекте «Чистая вода» заложено 147 млрд рублей для всех регионов, в проекте «Оздоровление Волги» — еще около 85 млрд рублей до 2024 года.

Единственный выход для систем отопления – это концессии. В рамках данного механизма уже удалось привлечь около 300 млрд рублей.

На деле в России ежегодно меняется меньше 1% труб водо- и теплоснабжения, канализации — около 0,5%. Расходы на эти цели составляют меньше 10% от тарифа, тогда как рационально направлять 25–30%, то есть около 300 млрд рублей в год, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что последние дни уходящего 2018 года для жителей Самары стали весьма холодными. Дело в том, что вот уже два дня подряд областную столицу преследуют коммунальные аварии. В воскресенье, 30 декабря, остались без тепла жители Кировского района, а в понедельник, 31 декабря, не повезло жителям Ленинского и Железнодорожного районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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