Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-31T11:51:08+03:00

Президенты РФ и Белоруссии намерены обсудить реализацию договоренностей, достигнутых в конце прошлого года

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В четверг, 31 января, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как отметили в пресс-службе главы соседнего государства, в ходе этой беседы лидеры договорились о встрече в ближайшее время. Ожидается, что на ней стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце 2018 года.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле», - говорится на официальном сайте президента Беларуси.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Лукашенко дважды прилетал в Москву, чтобы поговорить с Путиным о последствиях налогового маневра в России, ценах на газ и дальнейшей интеграции.

ИСТОЧНИК KP.RU