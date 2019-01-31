2019-01-31T11:51:08+03:00
Политика

Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время

Президенты РФ и Белоруссии намерены обсудить реализацию договоренностей, достигнутых в конце прошлого года
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и белорусский лидер Александр ЛукашенкоПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и белорусский лидер Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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В четверг, 31 января, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как отметили в пресс-службе главы соседнего государства, в ходе этой беседы лидеры договорились о встрече в ближайшее время. Ожидается, что на ней стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце 2018 года.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле», - говорится на официальном сайте президента Беларуси.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Лукашенко дважды прилетал в Москву, чтобы поговорить с Путиным о последствиях налогового маневра в России, ценах на газ и дальнейшей интеграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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