2019-01-31T12:06:42+03:00
Спорт

"Монако" арендует хавбека "Тоттенхэма" Кевина Нкуду

После очередного проигрыша "княжеский" клуб решил обратиться за помощью к молодняку АПЛ
Дарья КРЫЛОВА
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Кевин Н’Куду.Кевин Н’Куду.Фото: EAST NEWS
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Тоттехэм согласовал с "Монако" переход своего 23-летнего вингера Жоржа-Кевина Нкуду на правах аренды, но без опции выкупа.

Ожидается, что игрок пройдет медосмотр завтра утром и сразу же приступит к тренировках в составе новой команды.

Примечательно, что Нкуда уже играл в рамках французской Лиги-1 в "Марселе", откуда и перешел в "Тоттенхэм" за 9 миллионов фунтов в 2016 году. В составе «шпор» он сыграл 26 матче и забил 1 гол.

В тренерском штабе "Монако" надеются, что молодой игрок АПЛ несколько освежит команду, вдохнет в нее дух победы.

До сего момента княжеский клуб набирал к себе в состав некогда хороших, но уже списанных игроков.

Например, Налдо после приезда в Европу в 2005-м играл в немецкой бундеслиге: «Вердер», «Вольфсбург», «Шальке». В последние годы он сильно сдал в скорости и игре вторым этажом, но тактика, усидчивость в игре и опыт никуда не делись. Монако купил 36-летнего игрока у «Шальке» за 2 миллиона евро.

Сеск Фабрегас отыграл всего 6 матчей в составе команды Маурицио Сарри, и то, выходил на замену со скамейки. Всего он провел в «Челси» 3,5 сезона, сделал 18 ассистов в чемпионском сезоне-2014/15 и по многим показателям вошел в элиту АПЛ, но его уход в сезоне 2018-2019 был неизбежен. «Челси» получил за испанца 10 миллионов евро.

Вильям Венкер из перспективного опорника времен «Динамо» так и не превратился в топового полузащитника. Предпосылки были, но с переходом в «Рому» он потерялся. Последние полтора года Вильям играл в Турции в составе «Антальяспор», но со временем стал играть все меньше. Когда его купил Монако, Венкер отыграл всего 7 матчей за сезон. Причем, игрок провалил медосмотр, но отчаявшийся княжеский клуб все равно подтвердил аренду.

В свете этих событий в Монако искренне надеются, что купленный молодняк несколько освежит общую ситуацию в команде и поможет ей выбраться со дна таблицы общего зачета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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