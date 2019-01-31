2019-01-31T12:10:29+03:00
Политика

МИД РФ выясняет обстоятельства исчезновения на Украине капитана «Норда»

По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, ситуация находится на приоритетном контроле
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФЗдание МИД РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 31 января, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об исчезновении капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Как отметила дипломат, в настоящее время дипведомство нашей страны выясняет, что произошло с гражданином РФ на Украине и почему он уже несколько дней не выходит на связь.

«МИД и посольство РФ на Украине занимаются выяснением всех обстоятельств данной ситуации. Ситуацию с российскими гражданами, которые попали в сложную ситуацию за рубежом, всегда держим на приоритетном контроле», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник появилась информация о том, что на Украине пропал Владимир Горбенко - капитан судна «Норд», которое украинские пограничники задержали в марте прошлого года в Азовском море. Как тогда заявил адвокат Максим Могильницкий, его клиент еще 26 января перестал выходить на связь. А вскоре стало известно, что полиция Мелитополя после обращения родственников пропавшего крымчанина возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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