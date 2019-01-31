2019-01-31T12:38:56+03:00
Общество

Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке

Ранее сообщалось, что похищенная картина не будет выставляться в галерее
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая ранее была похищена из зала Третьяковской галереи, вернется на выставкуКартина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая ранее была похищена из зала Третьяковской галереи, вернется на выставкуФото: Евгения КОРОБКОВА
Изменить размер текста:

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая ранее была похищена из зала Третьяковской галереи, вернется на выставку. Об этом в четверг, 31 января, сообщил глава департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

"Обсудили с Владимиром Гусевым [директором Русского музея]: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания, до 17 февраля", - сообщил Кононов в своем Twitter.

Кража картины из Третьяковки произошла 27 января. Похититель вынес произведение искусства прямо из зала галереи, при этом ему удалось не привлечь к себе внимание. Полицейские задержали преступника на следующий день после кражи; им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков. Также в тот день сообщалось о краже норковой шубы из гардероба галереи, однако, по данным "Комсомольской правды", гардеробщик просто перепутал два похожих предмета одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг
Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова
Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ
Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково
Отца задержанного сенатора Рауфа Арашукова доставили в Москву
Виктория Луна, Адель-Иллария, Пересвет, Данислав: назвали самые необычные имена новорожденных в Москве
Росстат назвал самый дешевеющий продукт
"Монако" арендует хавбека "Тоттенхэма" Кевина Нкуду
В Японии на интернет-аукционе продавали уран
МИД РФ выясняет обстоятельства исчезновения на Украине капитана «Норда»
В МИДе предупредили, что «Белые каски» готовят инсценировки химатак в Сирии
Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время
В МИД России заявили о сохранении угрозы иностранного вмешательства в политический кризис в Венесуэле
30 процентов тепловых сетей в России полностью изношены
В кабмине ФРГ рассказали, почему Германия поддерживает строительство «Северного потока-2»
Канада вдвое сократила число дипломатов на Кубе
За махинации с газовым счетчиком придется полгода платить с повышающим коэффициентом
Умер ветеран Голливуда и актер фильмов «Терминатор» и «Гремлины» Дик Миллер
Абэ: Япония не претендует на Курилы, но считает, что «четыре северных острова» в них не входят
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи шубы из Третьяковской галереи
Патриарх Кирилл заявил, что церковь не удалось загнать в узкие рамки гетто
В Москву для встречи с Лавровым прибудет глава МИД Таиланда
Молния попала в возвращавшийся из Рима в Москву самолет
Чижов заявил, что непреодолимых препятствий для «Северного потока - 2» нет