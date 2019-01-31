Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-31T12:38:56+03:00

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая ранее была похищена из зала Третьяковской галереи, вернется на выставку Фото: Евгения КОРОБКОВА

Ранее сообщалось, что похищенная картина не будет выставляться в галерее

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Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая ранее была похищена из зала Третьяковской галереи, вернется на выставку. Об этом в четверг, 31 января, сообщил глава департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

"Обсудили с Владимиром Гусевым [директором Русского музея]: картина возвращается на выставку в Третьяковку завтра и будет там до ее окончания, до 17 февраля", - сообщил Кононов в своем Twitter.

Кража картины из Третьяковки произошла 27 января. Похититель вынес произведение искусства прямо из зала галереи, при этом ему удалось не привлечь к себе внимание. Полицейские задержали преступника на следующий день после кражи; им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков. Также в тот день сообщалось о краже норковой шубы из гардероба галереи, однако, по данным "Комсомольской правды", гардеробщик просто перепутал два похожих предмета одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU