2019-01-31T12:28:30+03:00
Политика

Отца задержанного сенатора Рауфа Арашукова доставили в Москву

Рауль Арашуков был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к хищениям
Александр ДЖУМАЕВ
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Рауль Арашуков. Фото: СтаврополькрайгазРауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз
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Отец задержанного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауль Арашуков был этапирован из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой источник.

По данным собеседника агентства, Арашуков-старший в настоящий момент находится на допросе в здании Следственного комитета. Его подозревают в хищениях природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Отец и сын Арашуковы были задержаны 30 января. Рауфа Араушкова, которого задержали в Москве в ходе заседания Совета Федерации: его обвиняют в организации двух заказных убийств и участии в организованном преступном сообществе. Арашуков-младший не признал себя виновным и заявил, что его задержание является следствием "политического заказа".

Ранее Басманный суд Москвы вынес постановление о заключении Арашукова под арест. Сенатор будет находиться под стражей до 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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