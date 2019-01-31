2019-01-31T12:27:17+03:00
Экономика

Росстат назвал самый дешевеющий продукт

С начала года в России больше всего подешевели куриные яйца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Яйца назвали самым дешевеющим с начала года продуктомЯйца назвали самым дешевеющим с начала года продуктомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Куриное яйцо стало самым дешевеющим продуктом с начала года. Этому предшествовал стремительный взлет цен на яйца в преддверии новогодних праздников на 7%. Зато уже в первые две недели 2019 года цена на продукт снизилась на 2,4%. Об этом рассказал президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Кроме того, эксперт сделал прогноз на цены на весь будущий год.

«В начале апреля начнется рост цен. Закончится он в праздник Пасхи. Затем вновь произойдет снижение цен в течение мая, июня и июля. В результате в августе цены на куриное яйцо установятся примерно в два раза ниже, чем сейчас, в январе», - цитирует Давлеева «Российская газета».

Добавим, что на стоимость продукта влияет не только спрос на него, но другие факторы. В частности, в последнее время выросла закупочная цена кормового зерна для птицефабрик, а в себестоимости яйца она занимает около 60%. Рост стоимости корма произошел почти в два раза с 6,5 до 12 тысяч за тонну.

При этом зерно для птиц будет дорожать и дальше. А значит цены на куриные яйца будут стабильно расти, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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