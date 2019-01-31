Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-31T12:34:06+03:00

Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» [видео]

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В четверг, 31 января, появилась информация о том, где работает дебошир, которого ранее на этой неделе сняли с рейса Санкт-Петербург - Анталья.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Краснодарского края, мужчина, устроивший пьяный скандал на борту самолета и ударивший стюардессу, оказался работником аэропорта Пулково. «Он работает в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 29 января, самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи из-за пьяного пассажира, устроившего дебош. Мужчина оскорблял бортпроводников и вел себя вызывающе, а в какой-то момент даже ударил стюардессу, пытавшуюся его успокоить.

В результате дебошира задержала полиция. А чуть позже появилась информация о том, что на 33-летнего мужчину завели уголовное дело за хулиганство.

Дебошир на самолете Санкт-Петербург - Анталия Видео: МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU