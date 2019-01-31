Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-31T12:36:35+03:00

Представитель МИД заявила, что российская сторона направит в ОБСЕ информацию о компании дискредитации русскоязычной прессы в Германии

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На брифинге в четверг, 31 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ФРГ началась «настоящая травля» российских СМИ.

По словам дипломата в Германии активизировалась «масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ». Захарова добавила, что компания носит «налицо срежиссированный характер кампании».

В качестве примера представитель МИД привела «безосновательную критику и травлю» в адрес RT Deutsch и «Спутник Германия», которые пользуются в ФРГ немалой популярностью.

«Для прояснения информации для немецких коллег: немецкие журналисты работают в России, наслаждаясь всеми благами свободы слова», – сравнила она ситуацию в двух странах.

Захарова сообщила, что Москва намерена в кратчайшие сроки направить в ОБСЕ информацию о попытках компании дискредитации медиа РФ в Германии.

«Я хочу сказать, что вся эта кампания, все эти материалы будут направлены в ОБСЕ в кратчайшие сроки, потому что ОБСЕ очень заинтересована в том, чтобы активно бороться с фейками. Все, о чем я сказала, будет направлено в качестве примера дезинформации в ФРГ силами немецких СМИ, ряд из которых финансируются непосредственно из госбюджета Германии».

Напомним, что ранее союз журналистов Германии призвал государственные регулирующие органы не предоставлять телеканалу RT (Russia Today) лицензию на вещание. Об этом сообщалось на сайте профсоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU