2019-01-31T13:14:10+03:00
Политика

МИД РФ возмущен полугодовой задержкой в выдаче американских виз родственникам Бута

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге
Елена Гильманова
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На брифинге в четверг, 31 января, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на вопрос задержки в выдаче виз родственникам Виктора Бута - гражданина РФ, который был приговорен к 25 годам тюремного заключения в Соединенных Штатах по обвинениям в незаконных поставках оружия. По словам представителя МИД, Россию возмущает то, что жена и дочь Бута не могут получить разрешение на въезд в США с сентября.

«Мы, конечно, возмущены полугодовой задержкой в выдаче американских виз Алле Бут, супруге осужденного в США по сомнительному обвинению Виктора Бута, и их дочери Елизавете», - заявила Захаров. Она отметила, что родственники Бута прошли собеседование, «однако с тех пор процесс так и не сдвинулся с мертвой точки». По ее словам, американская сторона «используют дежурную отговорку», что запрос находится на дополнительной административной проверке.

Представить МИД сообщила, что на прошлой неделе МИД направил соответствующую ноту «с требованием исправить положение». Россия рассчитывает, что в США дадут возможность жене и дочери «хотя бы навестить» российского гражданином, которого удерживают более 10 лет.

«Данная ситуация наглядно демонстрирует беспрецедентно тяжелую обстановку с получением в России американских виз, когда именно из-за действий Вашингтона массово срываются поездки российских граждан в рамках деловых, культурных, гуманитарных, научных, спортивных связей» - подчеркнула Захарова.

«Хотелось бы надеяться, что власти США прекратят рвать связи между нашими странами и народами», - добавила она.

Напомним, kp.ru сообщал, что 49-летний Виктор Бут был обвинен за якобы незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма. Американский суд также признал Бута виновным в сговоре с «Революционными вооружёнными силами Колумбии — Армия народа» - организацией, которая в США признана террористической. Сам Бут свою вину не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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