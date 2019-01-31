МИД РФ будет добиваться экстрадиции обвиняемого в кибермошенничествах Винника

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-31T13:27:06+03:00

Мария Захарова отметила, что они держат ситуацию с арестованным в Греции россиянином на контроле

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На брифинге в четверг, 31 января, Мария Захарова затронула проблему с россиянином Александром Винником, который был задержан в июле 2017 года в Греции по запросу США. Винника обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму до девяти миллиардов долларов. Экстрадиции мужчины добиваются Франция и США. Однако российская сторона уверена, что он должен быть экстрадирован на родину – в РФ.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва ожидает от Греции выдачи своего гражданина.

«В контактах с греческой стороной на всех уровнях мы подчёркиваем, что мы ожидаем выдачи греческими властями российского гражданина в страну его гражданской принадлежности, то есть в Россию», - заявила Захарова, отметив, что они постоянно держат эту ситуацию в поле зрения.

Она заявила, что в ноябре прошлого года Винник объявил голодовку, в которой находится по сей день. Это вызывает сербезные опасения за его здоровье. Наши дипломаты в Греции настаивают на обеспечении личной безопасности россиянина и соблюдении его прав.

Напомним, в конце прошлого года суд Греции удовлетворил заявку Франции на рассмотрение вопроса об экстрадиции Винника. Дело россиянина тянется с 2017 года и судебные заседания постоянно откладываются. Адвокат россиянина Тимофей Мусатов заявил, что его подзащитный опасается за свою жизнь, поскольку, по его словам, он слишком много знает.

ИСТОЧНИК KP.RU