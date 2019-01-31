2019-01-31T13:59:36+03:00
Политика

МИД РФ: Россия будет наращивать усилия в области безопасности и охраны границ в среднеазиатском регионе

В ведомстве также отметили вклад союзников, которые тесно взаимодействуют с нашей страной
Елена Гильманова
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия намерена продолжать работать в направлении исключения дестабилизации в среднеазиатском регионе на пространстве СНГ и готова наращивать усилия по охране границ соседних государств от боевиков. Такое заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила вклад, которые вносят страны, граничащие с Афганистаном.

"Россия твердо намерена продолжать совместные усилия в этом направлении, чтобы исключить любую попытку дестабилизировать обстановку в среднеазиатском регионе на пространстве СНГ. Особый вклад вносят государства, непосредственно граничащие с Афганистаном. Россия в русле стратегического партнёрства с каждым из них оказывает и готова наращивать необходимое содействие в области безопасности и охраны границ", - сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что союзники по Организации Договора о коллективной безопасности, в частности Таджикистан, а также партнёры по СНГ и ШОС «тесно взаимодействуют в интересах максимального снижения уровня угроз в связи с кризисной ситуацией в Афганистане, ведется постоянный мониторинг, анализ наиболее существенных факторов и рисков».

Захарова также прокомментировала слова замглавы МВД РФ Игоря Зубова о том, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в массовом порядке вертолетами переправляются с территории Пакистана на границу с Таджикистаном. Она сообщила, что речь может идти о «банальной оговорке».

«Перемещения боевиков ИГ фиксируются на афганской территории, а об этом мы регулярно рассказывали. Я думаю, что речь идет именно об этом», - пояснила представитель МИД

Ранее замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что ИГ* массово перебрасывает своих боевиков к южным границам России, в частности, на территорию Таджикистана. По его словам, ведомство не исключает того, что боевики готовят некую провокацию в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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