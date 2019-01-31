Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-31T14:04:27+03:00

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В четверг, 31 января, министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Основной темой для беседы стала ситуация в Сирии. Главы вневнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы создания Конституционного комитета.

«Сергей Лавров информировал Жан-Ива Ле Дриана о российских усилиях по стабилизации обстановки в САР, включая оказание гуманитарного содействия», - прокомментировали в МИД РФ.

Российский дипломат отметил, что РФ стремится к продвижению политического процесса в Сирии и полагается в этом на резолюцию 2254 Совета безопасности ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. РФ выступает за взаимодействие в интерсах урегулирования ситуации в Сирии.

Жан-Ив Ле Дриан высказался за установление контакта астанинского формата с «малой группой по Сирии». Он уверен, что в этом ключе удастся найти общие знаменатели.

Напомним, глава французского МИД заявлял, что в начале 2019 года планирует посетить Россию, побывав в Москве и Санкт-Петербурге. О своих планах он сообщил по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

Ранее сайт kp.ru писал, что организация «Белые каски» планирует новые провокации в Сирии. По данным российского МИД, активисты группы планируют снять фейковые сюжеты о химических атаках правительственных войск в больницах Идлиба.

ИСТОЧНИК KP.RU