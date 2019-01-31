2019-01-31T14:12:19+03:00
Экономика

ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Американская валюта подешевела на 74 копейки, а европейская - на 37 копеек
Дарья ИВАШКИНА
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ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евроЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком России на пятницу, 1 февраля, составляет 75,20 рубля. Таким образом, европейская валюта по сравнению с показателем на четверг подешевела на 37 копеек.

Кроме того, ЦБ понизил и курс доллара: «зеленый» в последний рабочий день этой недели будет стоить на 74 копейки дешевле, чем 31 января - 65,36 рубля.

Между тем в четверг утром - на открытии торгов на Московской бирже - доллар вырос на четыре копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 66,55 рубля, а евро прибавил 15 копеек и стоит 75,39 рубля. Однако затем российская национальная валюта отыграла все свои потери и перешла в рост. Так, к 13:50 мск за «американца» давали уже 65,27 рубля, а за «европейца» - 74,87 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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